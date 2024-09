Napoli, Giochi olimpici 2024: il questore omaggia gli atleti delle Fiamme Oro

112 Visite

Stamattina il Questore di Napoli, dott. Maurizio Agricola, ha incontrato alcuni degli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Napoli che hanno partecipato alla 33^ Edizione dei Giochi Olimpici Estivi Parigi 2024, per complimentarsi degli ottimi risultati raggiunti e per augurare loro un futuro ricco di ulteriori traguardi.

Gli atleti sono stati accompagnati dal Coordinatore del locale Centro Nazionale, Isp. Capo Luca Piscopo che ha presentato Manila Esposito, vincitrice della medaglia d’argento nella ginnastica artistica a squadre e della medaglia di bronzo alla trave, Lorenzo Casali Minh e Mario Macchiati, settore ginnastica e Lorenzo Brando Chiavarini, settore vela.

Anche a Parigi, come nelle precedenti edizioni dei Giochi olimpici, le Fiamme Oro sono risultate il gruppo sportivo dello Stato più medagliato con 5 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Un risultato che evidenza l’importante lavoro svolto dalla Polizia di Stato per diffondere i valori della legalità attraverso lo sport e i suoi campioni.

Grazie ragazzi! Ci avete fatto emozionare, urlare e cantare insieme il nostro Inno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews