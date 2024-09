MARANO, MORRA E’ IL SINDACO DELLE BRUTTE NOTIZIE: LA CONSEGNA DEI LOCULI SLITTA ANCORA. IL PRIMO CITTADINO AVEVA DATO PER BEN TRE VOLTE PER IMMINENTE LA CONSEGNA

Dopo diversi annunci, sempre da parte del sindaco, che per ben tre volte aveva indicato date prossime alla consegna dei loculi attesi da oltre dieci, lo stesso sindaco ora ammorba i cittadini con un nuovo annuncia e fa slittare nuovamente la consegna a dicembre.

A distanza di più di dieci anni dall’inizio dei lavori e dal versamento del primo acconto da parte di tanti cittadini, la vicenda dell’ampliamento del cimitero dovrebbe essere arrivata ad una svolta. Come molti cittadini già sanno, i lavori sono pressoché ultimati e siamo in attesa del collaudo.

L’anno scorso – poco dopo il mio insediamento – mi era stato comunicato che la commissione di collaudo aveva disposto che alcuni pilastri venissero rinforzati con fibre di carbonio. Da qui i primi ritardi, a causa dei tempi necessari per progettare l’intervento e della difficoltà di reperire i materiali necessari. Poi, effettuato il consolidamento, si è passati al collaudo tecnico-amministrativo che consiste nell’ accertare che tutte le procedure siano state svolte correttamente.

Anche in questa fase sono sorte delle difficoltà in quanto durante il lungo lasso di tempo dall’avvio dei lavori ci sono stati numerosi “passaggi di carte” da un responsabile all’altro, oltre che vari sequestri della documentazione disposti dalla magistratura. Reperire tutti i documenti da sottoporre all’esame della commissione di collaudo è stato dunque un lavoro arduo che ha richiesto del tempo, ma oggi possiamo dire di essere finalmente in dirittura d’arrivo.