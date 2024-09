Marano, Santoro e De Stefano: “Maggioranza in tilt, salta ancora la seduta di Consiglio comunale”

Il consiglieri all’opposizione della lista INSIEME SI PUÓ De Stefano e Santoro, come di consueto, si sono recati in aula pronto a discutere temi di cruciale rilevanza per la comunità. Tra questi, l’approvazione di debiti fuori bilancio legati alla delicata questione “Vallesana”, un tema che ormai tutti i cittadini conoscono e che continua a provocare disagi notevoli. La vicenda Vallesana rappresenta un nodo cruciale per la città, con ripercussioni dirette sulla qualità della vita dei cittadini.

Il rinvio della seduta non è solo un disservizio per la comunità, ma comporta anche un aumento dei costi a carico dei cittadini, poiché ogni convocazione del consiglio comunale ha delle spese associate. La decisione di spostare la seduta a domani, oltre a non risolvere i problemi di fondo legati alla partecipazione dei consiglieri, rappresenta un ulteriore aggravio economico.