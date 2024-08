173 Visite

Un bambino di 5 anni, per cause in corso di accertamento, é caduto da un balcone.

I carabinieri sono sul posto e stanno effettuando accertamenti. La prima a soccorrerla è stata la nonna. Il bimbo è ricoverato all’ospedale Santobono, è stato accompagnato da una gazzella dell’arma che fungeva da scorta e viabilità. E’ in pericolo di vita.













