“Ucciso da una bomba nascosta mesi fa”. La rivelazione sulla morte del capo di Hamas

La bomba in hotel e la nuova pista sulla morte di Haniyeh La struttura dove alloggiava Haniyeh è gestita dai Guardiani della Rivoluzione Islamica e fa parte di un grande complesso, noto come Neshat, in un quartiere esclusivo nel nord di Teheran. Il capo politico di Hamas era nella capitale iraniana per l’inaugurazione del nuovo presidente, Masoud Pezeshkian. L’esplosione ha scosso l’edificio, mandato in frantumi alcune finestre e causato il crollo parziale di un muro esterno, secondo quanto riferito da due Pasdaran. Haniyeh aveva soggiornato più volte nella struttura durante le sue visite a Teheran.

In attesa di capire come reagirà l’Iran all’assassinio di, ucciso da un attacco mirato a Teheran da un raid che il governo locale ha attribuito a Israele, spuntano interessanti indiscrezioni in merito alla morte del capo politico di Hamas. Pare, infatti, che ad eliminare l’alto funzionario del gruppo filo palestinese sarebbe stata unanascosta due mesi fa nella residenza iraniana dove alloggiava l’uomo, e attivato da qualcuno una volta avuta conferma della sua presenza nella stanza. La notizia arriva dal New York Times, che ha citato sette funzionari mediorientali, tra cui due iraniani, e un funzionario americano.