Brucia la collina. Manfredi: vigili del fuoco non avevano mezzi aerei immediati

«Ho parlato con il comandante dei vigili del fuoco, perché l’incendio era partito ieri all’ora di pranzo e mi ha detto che non c’era una disponibilità di mezzi aerei più importanti nel pomeriggio». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commentando l’enorme incendio sulla collina dei Camaldoli.

Manfredi ha spiegato che «questo è quanto mi è stato riferito – ha detto – e che quindi sono intervenuti solamente gli elicotteri. C’è stato in realtà un altro problema che è la presenza di cavi di alta tensione che ci sono in quell’area che ha impedito agli elicotteri di poter lavorare liberamente, quindi si è dovuto aspettare prima la messa in sicurezza sull’impianto di alta tensione e quindi intanto il tempo era passato».

Manfredi sottolinea che è necessaria anche «una attenta valutazione – ha detto – sulla disponibilità dei mezzi aerei, perché chiaramente è un’analisi che va fatta visto che c’è stata una difficoltà nelle operazioni di spegnimento di un incendio che era partito intorno a ora di pranzo».













