Incendio Camaldoli: 100 operatori della Protezione Civile regionale al lavoro: 3 mezzi aerei impegnatI

Sono circa 100 gli operatori della Protezione Civile della Regione Campania al lavoro da ieri per fronteggiare l’incendio che si è sviluppato sulla collina dei Camaldoli. Al momento squadre di volontari formati per l’Antincendio boschivo, insieme al personale della Sma Campania, con il coordinamento della Sala Operativa della Protezione civile, stanno ancora operando sul campo da terra, insieme con i Vigili del fuoco per tenere a bada le fiamme sui due versanti.

Operativi anche tre mezzi aerei: un elicottero della Regione Campania, un Canadair e un elicottero Erickson della flotta nazionale.













