Campania, Nappi (Lega): da De Luca ancora menzogne su Autonomia. Chiese di aderire a misura già nel 2019

“Sull’Autonomia la Regione Campania continua a diffondere menzogne. A tal proposito non è necessario controbattere, come risposta basta allegare il testo del 2019. Ben 5 anni fa, Vincenzo De Luca aveva consegnato a un governo di diverso colore politico, una lettera di formale richiesta di adesione all’Autonomia differenziata. Come emergerà in maniera chiara anche da una veloce lettura del documento, la richiesta del presidente della Campania – unico tra i presidenti di Regione del Mezzogiorno – fu tanto convinta da non essere condizionata nemmeno alla preventiva attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni. Giusto per ribadire un concetto, caro De Luca… se i latini dicevano ‘scripta manent’, noi qui a Napoli diciamo ’e cchiacchiere s’ ’e pporta ’o viento”. Così Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, in una nota a cui allega il testo della proposta avanzata da Palazzo Santa Lucia nel 2019.













