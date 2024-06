573 Visite

Si terranno domani, alle ore 10,30, nella chiesa dello Spirito Santo nuovo di Marano, le esequie di Salvatore Fico, 28 anni, vittima di un incidente stradale nella serata di sabato. Il giovane di Marano si scontrò in un frontale con una moto proveniente dalla direzione opposta. I fatti in via Palermo, nel comune di Villaricca. Gli altri due feriti coinvolti nel sinistro sono tuttora ricoverati.













