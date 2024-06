Solidarietà a Pozzuoli: oltre 1.000 persone per Celebration Summer Party

210 Visite

Un vero e proprio successo l’evento di beneficenza Celebration Summer Party, che si è tenuto al Toma Beach di Pozzuoli, organizzato dal dottor Antonio Savanelli e Raffaele Marra di Luxury Merolla Service. La serata, finalizzata alla raccolta fondi per le associazioni “A Voce d’e Creature” e “Africaintesta”, ha visto la partecipazione di oltre 1.000 persone che hanno gremito la location.

Un parterre di ospiti d’eccezione ha animato la serata, con la presentazione di Gianni Sperti, volto noto del programma “Uomini e Donne”. Momenti di grande emozione con gli interventi musicali di Andrea Sannino e Franco Ricciardi, che hanno regalato al pubblico brani indimenticabili. Risate assicurate con il cabaret del duo comico degli Arteteca, mentre la musica di Maurizio Filisdeo ha fatto da cornice a tutta la serata.

Un momento particolarmente toccante è stato quello della pittura live da parte dell’artista Diego Bormida, che ha realizzato un quadro durante l’evento, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza.

Grande soddisfazione per gli organizzatori Antonio Savanelli e Raffaele Marra: “Siamo davvero felici del successo di questa serata. La generosità del pubblico è stata commovente e ci ha permesso di raccogliere una somma importante per due associazioni che si occupano di tematiche così importanti come la tutela dei bambini e l’aiuto per l’Africa. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questo evento un vero successo”.

Ha aggiunto dal palco Don Luigi Merola, intervenuto all’evento: “Partiamo dall’aiutare i bambini, non perchè gli adulti non sono recuperabili, ma perchè i bambini sono più semplici da instradare per il percorso giusto di vita”.

L’evento ha dimostrato ancora una volta la grande sensibilità e solidarietà della comunità flegrea, sempre pronta a mobilitarsi per sostenere cause nobili. Un successo che rappresenta un importante passo avanti nella raccolta fondi per “A Voce d’e Creature” e “Africaintesta”, due associazioni che si battono quotidianamente per fare la differenza.

Francesco Russo

