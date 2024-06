PD: “Pieno sostegno ai lavoratori Leonardo-Pomigliano e AeroAvio” 

256 Visite

“Il PD, con riferimento alle ricadute delle difficoltà della Boeing sulle commesse e le lavorazioni in Leonardo-Pomigliano e AeroAvio, auspica interventi e riorganizzazioni capaci di garantire sia soluzioni immediate che prospettive industriali per questi insediamenti. Seguiamo con attenzione le mobilitazioni dei lavoratori e dei sindacati, esprimendo il nostro pieno sostegno e solidarietà ai lavoratori coinvolti. Valuteremo, all’evolversi dei fatti, ulteriori iniziative politiche e siamo pronti a garantire l’intervento ad ogni livello, locale, metropolitano e nazionale del nostro partito” – è quanto dichiarano in una nota congiunta il senatore Antonio Misiani e Giuseppe Annunziata, rispettivamente commissario regionale e segretario metropolitano del Partito Democratico.













