Marano, il bel gesto del Centro Aktis: accoglie un cane in difficoltà e si prende cura di lui. Adesso si cerca una famiglia che lo adotti

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Non solo eccellenza della sanità, ma anche un cuore grande. Il Centro Aktis di Marano si è reso protagonista di un gesto di sensibilità, accogliendo temporaneamente un cane trovato in condizioni difficili. Ora si cerca per lui una famiglia che possa offrirgli una nuova vita.

L’animale, giunto nel parcheggio della struttura sanitaria, era malnutrito, ferito e sporco. Aveva bisogno di aiuto, di attenzioni e, soprattutto, di qualcuno che si prendesse cura di lui. E così si è deciso di accoglierlo in uno spazio esterno dedicato, offrendogli un riparo e tutto ciò di cui ha bisogno. E’ stato lavato, gli è stato dato da mangiare e lo stanno ospitando, prendendosene cura giorno dopo giorno.

Un gesto che merita di essere segnalato perché racconta molto più di quanto possa sembrare. Il Centro Aktis è da sempre conosciuto sul territorio per la qualità dei suoi servizi e l’eccellenza delle prestazioni offerte nell’ambito della diagnostica e della radioterapia. Questa volta, però, si è distinto per un gesto di tutt’altra natura, ma non per questo meno significativo: aver dimostrato sensibilità e attenzione anche nei confronti di una creatura indifesa, che aveva soltanto bisogno di un aiuto.

Adesso, però, c’è bisogno di un altro piccolo grande gesto. L’accoglienza offerta è necessariamente temporanea: il cane non può restare a lungo all’interno della struttura e ha bisogno di trovare una casa in cui essere accolto definitivamente.

Per questo rivolgiamo un appello ai nostri lettori ed a chiunque abbia voglia di adottarlo. Chi desidera offrirgli una famiglia, un posto sicuro e quell’affetto che merita, può contattare direttamente il Centro Aktis di Marano per avere informazioni e manifestare la propria disponibilità.

L’azienda sanitaria ha già fatto la sua parte, evitando che questo cane restasse senza aiuto ed in cattive condizioni. Adesso sarebbe bello che qualcun altro raccogliesse questo gesto, trasformando un’accoglienza temporanea in una storia a lieto fine.













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