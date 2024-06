QuartOnirica: Festival di Artisti di Strada nel Cuore di Quarto

104 Visite

Il Comune di Quarto, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, in collaborazione

con Teatro Nudo APS, Associazione Credici e Cooperativa Aurora, è orgoglioso di

presentare QuartOnirica, un festival di artisti di strada che animerà il centro storico di

Quarto nei giorni 14, 15 e 16 giugno. Questo evento straordinario trasformerà Piazzale

Europa, Piazza Santa Maria e le vie del centro in un palcoscenico a cielo aperto, dove si

esibiranno talenti internazionali in una varietà di spettacoli mozzafiato.

Programma dell’Evento

QuartOnirica offre un ricco calendario di esibizioni, che comprende:

– Danza col fuoco, Giocoleria, Trampoli , Clownerie, Spettacoli di bolle, Guarattelle, Statue

vivente, Divinazione teatrale, Teatro, Poesia, Danza Aerea, Slam poetry.

Questa manifestazione culturale, voluta dal Comune di Quarto, nella persona di Davide

Secone, mira a creare un’atmosfera magica e coinvolgente, celebrando l’arte in tutte le

sue forme e avvicinando il pubblico alla bellezza della creatività espressiva.

Eventi Collaterali

Parallelamente a QuartOnirica, la Villa Comunale ospiterà Quarto in Fiera, una

manifestazione del vintage organizzata da Twins Vintage Shop. Questo evento offrirà una

selezione di articoli vintage di alta qualità e sarà arricchito da un DJ-set che animerà le

giornate del festival, con un evento finale la domenica.

Inoltre, la cornice di Exhibit Art accoglierà numerosi artigiani, che esporranno le loro

creazioni uniche, creando un vero e proprio mercato dell’arte e dell’artigianato.

Supporto e Sponsor

La realizzazione di QuartOnirica è resa possibile anche grazie al supporto di numerosi e

lungimiranti sponsor che hanno creduto nel progetto e ne hanno sostenuto la

realizzazione. La loro generosità e visione sono fondamentali per il successo dell’evento e

per la promozione della cultura nel nostro territorio.

Dettagli Organizzativi

– Date: 14, 15, 16 giugno

– Luoghi: Piazzale Europa, Piazza Santa Maria e strade del centro storico di Quarto

– Organizzatori: Teatro Nudo APS, Associazione Credici, Cooperativa Aurora

– Partner: Twins Vintage Shop (Quarto in Fiera), Associazione Artemide, Anteas

Allegato

In allegato, il programma dettagliato delle esibizioni e degli eventi.

Per ulteriori informazioni e contatti:

Teatro Nudo APS teatronudo.festival@gmail.com

3480559868

Siamo entusiasti di accogliervi a QuartOnirica e di condividere con voi un’esperienza

indimenticabile, all’insegna dell’arte e della cultura.













