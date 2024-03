Vomero: il mistero dello stillicidio dal soffitto della scala mobile

226 Visite

” Al Vomero, quartiere che in questo periodo è alla ribalta delle cronache per la voragine che si è aperta in via Morghen ma anche per le infiltrazioni che si verificano nel muro di tufo posto tra via Bonito e via Solimena, delle quali non si sono ancora determinate le cause, c’è un altro mistero da chiarire che riguarda il continuo gocciolamento che si verifica dal soffitto del vestibolo della scala mobile “Scarlatti” sempre in via Morghen “. A intervenire sulla vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

” A seguito delle segnalazioni di alcuni residenti – puntualizza Capodanno – mi sono recato sui luoghi e ho effettivamente riscontrato che dal soffitto dell’area antistante la scala mobile, posta subito dopo l’ingresso e che si trova a pochi passi dalla zona dove si è verificata la voragine, si manifesta un gocciolio di acqua costante e continuo, anche in giornate non piovose, con la presenza anche di un piccolo laghetto a terra “.

” Peraltro – sottolinea Capodanno – la goccia si forma e cade nei pressi di un cavo per l’energia elettrica che alimenta un neon che si trova sulla parete sinistra della scala mobile, la qual genera ulteriori preoccupazioni. Al di sopra della zona dove si manifesta lo stillicidio si estende un’area a verde posta nei pressi dell’ingresso di una scuola “.

“E’ auspicabile – afferma Capodanno .- che vengano attivate, in tempi rapidi, tutte le necessarie e opportune indagini sia per individuare le cause del gocciolamento sia per eliminarlo “.

Al riguardo Capodanno sollecita il pronto intervento degli Enti competenti, tra i quali l’ANM, l’azienda napoletana per la mobilità, che gestisce l’impianto di risalita vomerese e il Comune di Napoli, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.













