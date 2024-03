Campi Flegrei, lungo sciame sismico

80 Visite

“Da stamattina è un continuo tremare”, dice Angela. “Ho sentito la scossa ad Agnano, una scossa ondulatoria”, racconta Massimo. “Un capogiro, ho perso l’equilibrio, ero in zona Solfatara, a Pozzuoli”, ricorda Assunta.

Condividere l’esperienza, l’ennesima, aiuta in fondo a esorcizzare la paura: tremano ancora i Campi Flegrei, attraversati in queste ore da un lungo sciame sismico, con più di 35 terremoti in poche ore rilevati dall’Osservatorio vesuviano.













