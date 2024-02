Quarto, Christian deve tornare in Inghilterra: già affidato alla mamma

189 Visite

Christian deve tornare in Inghilterra e sul suolo inglese, per decisione del tribunale per i minorenni di Napoli, tornerà già nelle prossime ore. E’ già stato affidato alla mamma, italiana, che secondo le relazioni vagliate dal tribunale ha seri disturbi di personalità. Le autorità italiane, in contatto con quelle inglesi, hanno optato per questa decisione. Il bimbo, di 4 anni e mezzo, da tempo residente a Quarto con il padre, divorziato dalla mamma, è l’unica, vera vittima di questa incredibile e paradossale situazione.













