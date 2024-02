Marano, blitz dei ladri d’auto in un parco: due Fiat 500 rubate, una terza danneggiata nel tentativo di portarla via

840 Visite

Razzia di Fiat 500 in un parco di via Labriola. E’ quanto segnalato alla nostra redazione da alcuni condomini. I malviventi avrebbero fatto irruzione nella notte, portando via due autovetture e tentando di rubare anche un terzo veicolo, sempre una Fiat 500. Il tentativo non ha sortito gli effetti sperati dai ladri, ma l’auto ha riportato diversi danni. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri della locale compagnia.













