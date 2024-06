Lite per un terreno: nipote spara e uccide il nonno, grave il padre

A Veroli, in provincia di Frosinone, un uomo è morto e il figlio è in condizioni disperate nell’ospedale di Frosinone, dopo che il nipote, catturato dai carabinieri dopo una breve fuga ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco contro di loro. Stando ai primi elementi raccolti dai carabinieri del Reparto Operativo di Frosinone, alla base di tutto vi sarebbe una lite familiare per ragioni di pascolo e di confini, al culmine della quale sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco dal nipote, uccidendo il nonno di 75 anni e ferendo in maniera molto grave il padre di 54.