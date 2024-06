Elezioni e anomalie ai seggi: tre denunciati a Marano, Saviano e Carbonara di Nola

458 Visite

MARANO, presso seggio elettorale Istituto “Massimo D’Azeglio”, via Piave. I carabinieri della stazione di Marano hanno denunciato un 45enne incensurato per aver portato in cabina un cellulare e per aver scattato una foto alla scheda.

SAVIANO, presso Scuola Elementare in via Cimitero. I carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola hanno denunciato un 28enne per aver scattato foto alla scheda elettorale.

CARBONARA DI NOLA, presso Scuola Elementare in via Rainone. I carabinieri della stazione locale hanno denunciato un 59enne per aver fotografato con lo smartphone la scheda elettorale.













