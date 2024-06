Campi flegrei: il governo accelera sulla nomina di un commissario

46 Visite

Campi Flegrei, la terra è tornata a tremare per 56 volte e ha svegliato tutti di soprassalto. Al centro coordinamento soccorsi alla prefettura di Napoli, non risultano però danni dopo un confronto con i centri operativi comunali di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, la Protezione Civile Nazionale e della Regione Campania, i vertici dell’Osservatorio Vesuviano. «Non registriamo danni anche se qualche famiglia è scesa in strada» come ha precisato il prefetto Michele Di Bari, subito dopo la riunione. Riguardo il nuovo decreto legge annunciato dal ministro Nello Musumeci, a seguito della scossa di magnitudo 4.4 del 20 maggio che ha provocato lo sgombero di numerose abitazioni, il prefetto ha aggiunto che nel corso dell’incontro «abbiamo posto l’accento sulle misure da assegnare alle famiglie destinatarie di ordinanza di sgombero. Il disagio della popolazione c’è e noi lo dobbiamo accompagnare con tutte le nostre forze ma anche con misure economiche di cui si sta discutendo». E proprio sulla questione, è ormai certa la sua nomina come commissario straordinario per i Campi Flegrei: a lui il compito di coordinare gli interventi che saranno definiti nel nuovo decreto atteso per i prossimi giorni. Intanto, il 21 giugno si terrà in un’unica giornata l’esercitazione dello Scenario 3 del decreto 140, inizialmente prevista per il 30 e 31 maggio.













