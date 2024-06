EUROPEE, IL TRIONFO DELLA MELONI. BENE ANCHE IL PD DI SCHLEIN. MALE M5S, RENZI E CALENDA RISCHIANO DI NON SUPERARE LA SOGLIA

157 Visite

Prime riflessioni sulla scorta delle prime proiezioni, naturalmente ancora in itinere. Benissimo il premier Meloni e il suo partito che oscilla tra il 27,5 e il 28,5; tiene anche il Pd della Schlein; maluccio, ancora una volta, il M5s, che oscilla tra il 10,8 e l’11 per cento. Sorpresa per Sinistra e Verdi, che va ben oltre la soglia del 4 per cento. Molto bene Forza Italia, non bene la Lega. Soffrono Azione e Stati Uniti d’Europa, che devono lottare per superare la soglia minima.

“Superato il risultato delle politiche, c’è grande soddisfazione”, dice il premier Giorgia Meloni.













