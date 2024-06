Campi flegrei, il prefetto Di Bari: “Nessun danno, ma intensificare servizi di viabilità”

384 Visite

“Non registriamo per ora danni anche se qualche famiglia è scesa in strada”. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che questa mattina – a seguito dello sciame sismico che si è registrato nei Campi Flegrei – ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi confrontandosi con i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Napoli.

Nel corso della riunione si è fatto il punto sulla situazione.

“C’è un disagio della popolazione .- ha proseguito il prefetto – che noi dobbiamo accompagnare con tutte le nostre forze ma anche con misure economiche delle quali si sta discutendo”.

In merito alla praticabilità delle vie di fuga nel momento in cui si registrano grandi eventi il prefetto ha chiesto alle forze dell’ordine di intensificare “i servizi di viabilità proprio perchè le strade devono essere sempre libere”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews