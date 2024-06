Spagna, exit poll amari per la sinistra di Sanchez: vincono i Popolari, cresce Vox

59 Visite

Si conferma anche in Spagna il vento europeo di centrodestra: secondo gli exit poll della tv pubblica Tve, infatti, il Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo sarebbe in testa con il 32,4% dei voti pari a 21-23 seggi, in netta crescita rispetto agli attuali 13; il Psoe di Pedro Sanchez tiene, con il 30,2% dei voti, e una forbice tra i 20 e i 22 seggi rispetto ai 21 attuali; Vox di Santiago Abascal con il 10,4% dei voti, pari a 6-7 eurodeputati, almeno due in più degli attuali 4. Dunque, crescono le forze di centrodestra e destra, mentre al partito del premier Pedro Sanchez non resta che sperare nella tenuta.

Per quanto riguarda le altre forze, Sumar di Yolanda Diaz, la coalizione di sinistra e sinistra radicale, avrebbe incassato tra 3 e 4 seggi e i socialdemocratici di Podemos tra i 2 e i 3 seggi. Il dato più clamoroso è però, forse, l’affermazione di “Se acabò la fiesta” guidato da Luis “Alvise” Pérez, il partito antisistema e di ultradestra, considerato la vera novità di questa tornata elettorale. Il gruppo avrebbe ottenuto il 3,9% dei voti pari a circa 2 o tre seggi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews