Elezioni, primi dati: in Europa trionfa la destra. Le Pen umilia Macron

Il Partito della libertà austriaco (Fpo), espressione dell’estrema destra populista, per la prima volta sarà in cima in consensi alle elezioni europee in Austria, ottenendo il 27 per cento delle preferenze. È quanto riporta una prima previsione pubblicata dalla Radiotelevisione austriaca (Orf). Il conservatore Oevp si fermerebbe 23,5 per cento e i socialdemocratici (Spoe) al 23%, mentre Verdi e Neos avrebbero raccolto entrambi il 10,5 per cento.

La destra è avanti anche in Grecia: secondo i primi exit poll, il partito conservatore di destra greco Nuova Democrazia, guidato da Kyriakos Mitsotakis, è la forza con il maggior numero di voti alle elezioni europee con il 30% delle preferenze. Distante, al 16,7%, il partito populista di sinistra Syriza. Terzi i socialdemocratici di Pasok con il 12,40%, mentre il partito di estrema destra Ellinki Lisi è quinto con l’8,80%.

Rassemblement national in testa, decisamente indietro macroniani e socialisti vicinissimi tra loro. I primi sondaggi Ifop-Fiducial – delle 20 – sulle elezioni europee in Francia, indicano il partito di Marine Le Pen affidato per queste europee a Jordan Bardella, primo con il 32,4% (31,5% il dato Ipsos). Avrebbe preso più del doppio dei voti della Renaissance, guidata da Valérie Hayer, che è accreditata con il 15,2% (15,2%). Bardellae ha quindi immediatamente chiesto nuove elezioni legislative. «Il presidente della Repubblica non può restare sordo – ha detto Bardella – Deve rinunciare all’agenda che vuole attuare, come la deindicizzazione delle pensioni. Emmanuel Macron è un presidente indebolito. È limitato nei suoi mezzi di azione al Parlamento europeo. Il presidente della Repubblica deve decidere di rimettersi alle istituzioni. Gli domandiamo di organizzare nuove elezioni legislative». Il Parti Socialiste, con il capolista Raphaël Glucksmann, riceve un 14,3% (14% per Ipsos) e manca l’obiettivo, non dichiarato ma a lungo perseguito, di arrivare secondo. A seguire La France Insoumise, della sinistra radicale, riceve un 8,3% (8,7%) e Les Républicains, eredi della tradizione neogollista, il 7% (7,2%). I risultati sono in linea con la tendenza mostrata dai sondaggi della vigilia.













