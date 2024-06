Campania, affluenza al 36,62% per i Comuni, 20,34 per le Europee

157 Visite

E’ del 16.61% l’affluenza ai seggi nella città di Napoli per le Europee, rilevata alle 12 di oggi. Un dato inferiore alla media regionale: in Campania alla stessa ora aveva votato il 20,34% degli aventi diritto. Molto più alta, in regione, la partecipazione al voto per le amministrative, che si tengono in 168 comuni con una platea potenziale di quasi un milione di elettori: l’affluenza, alla stessa ora, è stata del 36,62%.













