NAPOLI OVEST: Controlli dei Carabinieri, 7 denunciati. C’è anche minorenne con un coltello

104 Visite

Controlli nell’area occidentale di Napoli: Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo presidiate dai Carabinieri.

7 le persone denunciate dai militari della compagnia di Bagnoli.

Il primo ha solo 16 anni, nelle sue tasche un coltello a serramanico.

Ha 41 anni l’uomo denunciato per violazione del divieto di ritorno nel comune di Napoli. Nonostante la misura è stato controllato in viale Kennedy.

Per un 23enne di Soccavo una denuncia per detenzione di droga a fini di spaccio. Addosso 12 grammi di hashish destinati verosimilmente alla rivendita.

3 i parcheggiatori abusivi nel bilancio, tutti segnalati all’autorità giudiziaria e già sanzionati in passato.

Dovrà rispondere di evasione un 20enne dei Camaldoli. Benché sottoposto ai domiciliari è stato sorpreso a Fuorigrotta senza alcuna autorizzazione.

Ancora droga, questa volta sequestrata a carico di ignoti. Era nascosta in uno zaino, trovato in un’aiuola in via Catone. All’interno oltre 350 grammi di marijuana e 2 panetti di hashish del peso complessivo di 190 grammi. Con gli stupefacenti anche un bilancino di precisione.

5 le persone segnalate alla Prefettura per uso di droghe.

Durante il servizio sono state sanzionate 9 persone per violazioni al codice della strada, 2 i veicoli sequestrati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews