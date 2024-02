Marano, Izzo risponde a Morra: “Rivolgersi agli organi di stampa è più che legittimo, il sindaco sia più rispettoso e democratico”

Vorrei ringraziare il Sindaco Morra per avermi tirato in ballo nella sua intervista in diretta, il citarmi mi da la certezza che il mio articolo del 9 febbraio u.s. sulla testata giornalistica Terranostranews come consigliere dì minoranza, ottemperando al mandato degli elettori di verifica e controllo, usando anche la stampa è legittimo. Il Sindaco dovrebbe sapere che la stampa libera è uno strumento importantissimo per la tutela della democrazia e del buon governo e della stessa maggioranza. Il primo cittadino non deve dimenticare che è il Sindaco di tutta la collettività maranese, compresi i consiglieri di minoranza e la stampa, soprattutto quella non allineata con il potere ai quali vanno rispetto e considerazione. Entrambi gli strumenti sono sanciti dalla Carta Costituzionale e il non rispetto verso di loro è non rispetto della Carta Costituzionale. Vorrei fare in ultima analisi una precisazione all’ articolo a mia firma del 9 febbraio u s. nel quale ho messo in guardia da eventuale diversificazione nel chiedere licenze edilizie non più come lottizzazione ma attraverso lo strumento delle micro licenze. Inoltre, non ho mai affermato che le licenze vengono rilasciate dal Sindaco, anche perché sulla richiesta di licenza di via Giovanni Falcone interpellai il Dirigente dell’ ufficio Urbanistico che con dovizia di elementi mi disse che la richiesta non sarebbe stata accolta perché priva degli elementi giuridici amministrativi. Concludendo il mio ruolo di Consigliere Comunale lo adempio con rispetto delle Istituzioni e di chi le rappresenta , usando anche lo strumento magistrale di comunicazione, quale è la Stampa, linfa vitale di Democrazia.

Michele Izzo Consigliere Comunale