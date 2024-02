Operazione San Valentino a Quarto: attività commerciali sanzionate

Operazione San Valentino a Quarto. La polizia locale di Quarto, guidata dal maggiore Ludovico Di Maio, ha compiuto questa mattina una vasta operazione di controllo del territorio finalizzata all’accertamento di abusi in materia di occupazione di suolo e vendita illegale di gadget vari, peluche, fiori e cioccolato in occasione della ricorrenza di San Valentino. Due attività commerciali sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre merce per un valore economico di oltre mille euro è stata sequestrata e confiscata per mancanza di tracciabilità e etichettatura come prescrivono le norme eurounitarie.