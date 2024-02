Marano. Di Fenza: “Aria e Battilomo confluiranno in Azione-Per, presto nomineremo coordinatore cittadino”

179 Visite

Il progetto politico Per – Azione, rappresentato sul territorio campano dal Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza, nelle prossime ore individuerà un coordinatore cittadino che sia espressione della nuova casa riformista e progressista. A breve sarà ufficializzato anche l’ingresso dei consiglieri comunali di Marano Teresa Aria e Battilomo Vincenzo.

“Colgo l’occasione per ringraziare Rosalba De Gregorio, coordinatrice del Centro Democratico, per il lavoro che ha svolto e per la collaborazione fornita, per una legittima scelta personale ha deciso di non seguirmi ma ciò non toglie la stima e il rispetto che nutro nei suoi confronti. Chiunque volesse aderire al nuovo progetto politico Per-Azione è il benvenuto”. È quanto fa sapere il capogruppo in regione di Per – Azione Pasquale Di Fenza.













