Raccolta differenziata a Pozzuoli: presentazione della campagna di sensibilizzazione ambientale e nuovo calendario

Un progetto articolato per migliorare il servizio di raccolta differenziata in città e sensibilizzare ulteriormente i cittadini al rispetto per l’ambiente.

E’ quanto sarà illustrato dall’Amministrazione Comunale giovedì 25 gennaio, a partire dalle ore 11, nei locali di Palazzo Migliaresi, al rione Terra.

A presentare l’iniziativa saranno il sindaco Gigi Manzoni, l’assessora all’Ambiente Anna Maria Attore, l’assessore all’istruzione Vittorio Festa, il dirigente comunale Stefano Terrazzano (con delega all’Ambiente e ai Servizi Pubblici), Francesco Caruso (De Vizia Transfer) e Annamaria Piscitelli (Officine Sostenibili società benefit).

Nel corso dell’incontro saranno ufficializzate non solo le novità previste a partire dal 29 gennaio nel calendario di deposito e ritiro dei rifiuti per le utenze domestiche e commerciali ma anche le modalità di un contest che si svolgerà, sempre sui temi ambientali, tra gli alunni delle scuole primarie del territorio.













