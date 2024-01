Napoli, chi era l’uomo che si è lanciato dal balcone per sfuggire ai suoi killer

222 Visite

Per sfuggire ai killer che erano entrati in casa, si lancia dal balcone e muore. Non c’è stato scampo per Raffaele Cinque, il cinquantenne trovato senza vita a Napoli in via dello Scirocco, nel quartiere di Poggioreale. Una esecuzione in pieno stile Gomorra, con un movente ancora tutto da decifrare e una certezza: la vittima designata doveva morire ad ogni costo.

Gli agenti del commissariato di Secondigliano e gli uomini della squadra mobile di Napoli, intervenuti sul posto hanno già accertato che i killer sono entrati in casa facendosi aprire la porta, probabilmente perché conoscevano bene la vittima. Gli hanno sparato e lo hanno inseguito anche quando Cinque, per tentare disperatamente di fuggire, è uscito sul balcone e si è lanciato nel vuoto dal secondo piano. E poi lo hanno finito sparandogli dall’alto. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti della Squadra Mobile di Napoli, coordinata da Alfredo Fabbrocini, la vittima ha tentato infatti la fuga buttandosi dal balcone che si trova al secondo piano dello stabile in cui abitava.

Il sicario ha esploso almeno otto colpi di pistola calibro 7×65, gli ultimi due quando Cinque si era già buttato giù, secondo quanto emerso dai rilevi condotti dagli uomini della Polizia Scientifica.

L’uomo è ritenuto un criminale di piccolo taglio, orbitante comunque nell’ambiente del clan Contini, sodalizio di rango della federazione criminale chiamata Alleanza di Secondigliano: a suo carico ci sono precedenti per reati contro il patrimonio come furto, un “cavallo di ritorno” e altri precedenti della stessa caratura.

Gli investigatori stanno ora cercando di capire se sia possibile trarre elementi utili dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e analizzando il telefonino di Cinque tra messaggi e telefonate delle ultime ore che hanno preceduto la sua morte. Non si esclude che l’uomo abbia potuto fare qualche sgarro a qualcuno che abbia deciso di fargliela pagare con l’agguato mortale.













