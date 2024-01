196 Visite

Rifiuti dati alle fiamme, per ben due volte, al corso Vittorio Emanuele-angolo via Arbusto. Un primo rogo nel tardo pomeriggio di ieri, un secondo nella notte appena trascorsa. Sul posto sono dovuti intervenire – allertati da alcuni residenti – anche i vigili del fuoco. Miasmi e disagi per tanti cittadini che chiedono alle autorità maggiore attenzione per quella zona della città.













