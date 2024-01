Selvaggia Lucarelli? La bidella, i tassisti, la ristoratrice, il ragazzo mutilato: tutti i suoi bersagli

Nei primi giorni di gennaio toccò a Matteo Mariotti, ragazzo di Parma che lo scorso dicembre si risvegliò in Australia senza una gamba, divorata da uno squalo in mare. Matteo è in rianimazione e i suoi amici aprono una raccolta fondi per le cure dai contorni un poco indefiniti. Selvaggia punta i riflettori e si mobilitano i “4 milioni”, che a cascata innescano siti, tv, radio e giornali. Insomma Matteo inizia ad apparire un truffatore senza una gamba. Torna in Italia ed eccepisce: «Mi ha fatto passare per manipolatore, poi per uno che si dovrebbe far curare». Forse di fronte a tale disgrazia poteva chiudere un occhio su eventuali colpe, ma la Sacerdotessa del Giusto- accreditandosi come nella vicenda della ristoratrice il merito di «aver ristabilito la verità» – ha deciso altrimenti. Poi c’è Giuseppina Giuliano, bidella pendolare tra Napoli e Milano, nove ore di treno al giorno pur di non pagare gli esorbitanti affitti meneghini. Storia inverosimile ed effettivamente falsa, storia tutto sommato innocua ma che non sfugge al debunking di Selvaggia. Risultato? Pubblico ludibrio.