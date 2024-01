Marano, incarico da 100 mila euro all’avvocato Marciano. Dopo tanti (nostri) articoli, il consigliere De Stefano invia un esposto alla Corte dei Conti e al Mef

290 Visite

I giorni scorsi ho presentato un esposto alla Procura della Corte dei Conti e agli Ispettori del MEF in ordine all’affidamento diretto di un incarico d consulenza legale all’avv. Raffaele Marciano per la somma di euro 98.490,60.

Si tratta di una scelta discutibile sotto diversi profili.

Innanzi tutto, non è chiara la ragione per la quale un Ente in dissesto finanziario abbia deciso di elargire un corrispettivo ad un unico legale di oltre il doppio superiore a quello percepito da legali convenzionati che hanno preceduto l’avv. Marciano nel patrocinio nell’interesse del Comune.

Sotto un secondo profilo, l’avv. Marciano non sempre si è mostrato in grado di svolgere adeguatamente la difesa dell’ente in tutti gli incarichi ad egli affidati, come dimostra la vicenda conclusasi con il reintegro della dott.ssa De Luca al comando dei Vigili Urbani. Tale vicenda mostra chiaramente che l’avv. Marciano non può, da solo, gestire tutto il contenzioso affidatogli; tuttavia, la spesa pari a euro 98.490,60 di cui grava il Comune, anche in ragione della circostanza che impedisce al Comune di Marano di avvalersi di altri legali, esponendo l’Ente ad un persistente rischio di soccombenza.

A ciò si aggiunge la circostanza che la stessa vicenda che ha condotto l’avv. Marciano al Comune di Marano è all’attenzione della magistratura penale e contabile, vicenda che, già di per se stessa, avrebbe richiesto una maggiore ponderazione da parte dell’amministrazione comunale.

Per tutti questi motivi, ho ritenuto mio dovere di consigliere comunale sollecitare gli accertamenti del caso da parte delle autorità competenti, al fine di tutelare gli interessi dei cittadini maranesi che l’attuale maggioranza ha palesemente dimostrato di subordinare ad altri interessi, non sempre trasparenti.

Nota stampa Salvatore De Stefano













