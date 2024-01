Arzano. Emergenza criminalità: stamattina tavolo sull’ordine pubblico e sicurezza in comune

58 Visite

Dopo l’escalation di furti che ha colpito decine di commercianti e cittadini il Prefetto, stante l’allarme lanciato dai giornalisti e cittadini e recepito dalle opposizioni consiliari che avevano chiesto un consiglio comunale urgente ha convocato, per stamattina 18 gennaio, il tavolo sulla sicurezza aprendo un focus su Arzano. All’incontro parteciperanno i vertici dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della DiA, del Gico e dai vertici delle procure di Napoli e Napoli Nord. Il confronto riguarderà alcune problematiche relative al comune, sia sotto il profilo della sicurezza che in un’ottica di contrasto alle forme di illegalità visto che l’ente comunale ha subito ben tre scioglimenti per condizionamento mafioso negli ultimi 10 anni. A chiedere l’intervento del Prefetto il Comitato anticamorra per la Legalità dopo le infelici argomentazione della sindaca che aveva bollato gli episodi criminali quali “fisiologici” ed “endemici”. Una singolare per quanto grave sequenza di furti che potrebbe “nascondere” l’ombra del clan della 167. A stigmatizzare il comportamento della maggioranza, il consigliere di opposizione Salvatore Borreale. Ho appreso ad Arzano si riunirà il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Napoli, dott. Michele Di Bari. La notizia è certamente positiva, molti di noi sia dai banchi dell’opposizione che dalla stampa locale lo avevano auspicato, la sicurezza pubblica è una priorità assoluta, non più rinviabile. Ciò nonostante qualcuno, con attendismo imbarazzante, non la pensa così. Ecco spiegato perché il consiglio comunale chiesto il 6 gennaio, con urgenza e in seduta straordinaria, dai consiglieri comunali di opposizione sarà convocato con netto ritardo solo il 23 gennaio, come ha deciso la maggioranza”. “Evidentemente – conclude Borreale – per la sindaca e la stessa maggioranza l’urgenza è un concetto interpretabile soggettivamente, non è un fatto oggettivo ma “fisiologico”. Infatti per loro è urgente solo che il consiglio comunale si svolga dopo il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Come spesso accade anticipano con spregiudicatezza i loro interessi politici agli interessi pubblici della comunità arzanese, in violazione delle norme”.

G.B.













