Contratto dei medici e aumenti, la firma definitiva il 23 gennaio

A seguito della certificazione della Corte dei Conti, l’Aran ha convocato il 18 gennaio, alle 10.30, le organizzazioni sindacali per la sottoscrizione definitiva del Ccnl comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 e il 23 gennaio, alle 11, per la firma del Ccnl area dirigenza sanitaria (medici, veterinari). Lo fa sapere l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, aggiungendo che si conclude così la tornata contrattuale relativa al triennio 2019-2021.

L’intesa sul nuovo contratto della dirigenza medica e sanitaria 2019-21 risale al 28 settembre scorso, raggiunta dopo 7 mesi di trattative.

Il nuovo contratto prevede un aumento dello stipendio, con 289 euro lordi al mese in più per 13 mensilità e fino a 10mila euro di arretrati procapite, ma anche percorsi di carriera ed un netto miglioramento delle condizioni di lavoro.

A partire dallo stop all’orario illimitato ed alle ore in più non pagate e ‘regalate’ alle aziende. Il contratto riguarda 135mila camici bianchi del Servizio sanitario nazionale (120.063 medici e 14.573 dirigenti sanitari non medici.) e le risorse ammontano a 618 milioni di euro.













