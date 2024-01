Giugliano: sicurezza sul lavoro. Carabinieri sanzionano 2 attività

93 Visite

A Giugliano in Campania i carabinieri della locale compagnia insieme al Nil di Napoli sono stati impegnati in un controllo a largo raggio volto alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Durante le operazioni i militari hanno sanzionato il titolare di un bar di via I Maggio. Due i lavoratori in nero trovati nel locale. Analoga sorte per l’amministratore unico di un altro bar sulla stessa strada. In quel locale i carabinieri hanno trovato, invece, un dipendente mai assunto regolarmente.

Per entrambe le attività è stato adottato il provvedimento di sospensione. Le sanzioni raggiungono complessivamente i 18.500 euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews