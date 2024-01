Mattanza sulle strade, associazioni riportano dati sui propri siti. Biagio Ciaramella: “Vogliamo fornire dati reali ai cittadini italiani”

89 Visite

“La nostra azione di monitoraggio degli incidenti stradali è, ormai, una costante di carattere quotidiano. È nostra premura rendere un quadro chiaro di quello che avviene realmente sulle strade italiane”. Ad affermarlo è il promotore del progetto di vigilanza per la sicurezza stradale, disponibile sui siti www.ciaramellaluigi.com/ e www.vittimestrada.eu , Biagio Ciaramella, vicepresidente dell’Associazione A.U.F.V. Odv (Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv), dell’ A.I.F.V.S. Odv (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv) e segretario dell’A.MC.V.S. Odv (Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv).

“Riteniamo che l’informazione pubblica italiana ed i relativi enti preposti al controllo dei territori, affermando che sulle strade nazionali si riscontra una mortalità di 8 persone al giorno incrementata nei fine settimana, non fornisca dei dati rispecchianti la realtà – dichiara Ciaramella -. È per tale motivo che i presidenti Alberto Pallotti ed Elena Ronzullo hanno accettato di porre sui propri siti, in sezioni dedicate, il risultato del progetto, derivante dal confronto con realtà di informazione locale. In questo modo, siamo in grado di dare ai cittadini italiani dati reali inerenti la mattanza sulle strade nazionali”.

COME RESTARE AGGIORNATI? Sul sito www.vittimestrada.eu è necessario connettersi alla homepage e scorrere la casella “INCIDENTI IN ITALIA”, visibile sul lato destro. In fondo alla colonna, troverete il riferimento “Leggi gli incidenti stradali in Italia”. Sul sito www.ciaramellaluigi.com/ è necessario connettersi alla homepage e scorrere la casella “OMICIDIO STRADALE”, visibile sul lato destro. In fondo alla colonna, troverete il riferimento “Leggi gli incidenti stradali in Italia”.













