Marano, strisce blu: un nuovo bando per cinque anni. Il Comune incasserà almeno 375mila euro

Un nuovo bando di gara quinquennale per le strisce blu sul territorio cittadino. Il contratto sottoscritto nel 2019 tra la Piparking e il Comune è ormai prossimo alla scadenza; pertanto l’ente cittadino ha inviato gli atti alla Centrale unica di committenza nolana, dove da qualche tempo si è “stranamente” inserito anche il Comune di Marano, per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. Il valore complessivo dell’appalto è stimato in un 1milione e 500 mila euro Iva esclusa. Al Comune di Marano entreranno, per il quinquennio, almeno 375mila euro Iva esclusa. L’importo è a base d’asta, quindi è suscettibile di un ulteriore, piccolo aumento. Un aggio del 25 per cento. La stima è avvenuta calcolando il numero degli stalli, le effettive entrate degli anni precedenti e la tariffa applicata. I fondi incassati – come precisato negli atti pubblicati dal Comune – saranno (siamo proprio sicuri?) reimpiegati per le questioni attinenti alla viabilità.













