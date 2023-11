97 Visite

Dopo il blitz della settimana scorsa gli uomini dell’Antimafia sono ritornati in comune dove avrebbero acquisiti diversi documenti. Le visite si sarebbero concentrate, al momento, in particolar modo nell’ufficio urbanistica, Suap e lavori pubblici, area in questo momento diretta dall’Architetto Gianfranco Marino. Sarebbero state prese in esame vicende urbanistiche che si trascinano da tempo.

