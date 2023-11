Gerardina Corsano morta dopo la pizza: ipotesi avvelenamento

105 Visite

Geradina Corsano, la 45enne deceduta il 31 ottobre in ospedale ad Ariano Irpino (Avellino), sarebbe morta per avvelenamento: lei e il marito sarebbero entrati in contatto con una sostanza velenosa, la donna in una quantità maggiore che l’avrebbe uccisa. É questa la pista che stanno seguendo gli inquirenti, dopo l’esclusione di quella dell’intossicazione alimentare, inizialmente circolata: i coniugi avevano cominciato a stare male poche ore dopo avere cenato in una pizzeria della zona, il sabato precedente. La magistratura ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari di tutti i familiari della coppia.













