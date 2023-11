Figuraccia Pd sui migranti. Il premier albanese Rama: “Aiuto l’Italia e il Pd vuole cacciarmi dal gruppo dei socialisti”

230 Visite

“Se aiutare l’Italia non è di sinistra, pazienza!”. Risponde così il primo ministro albanese, Edi Rama, alle indiscrezioni di stampa secondo cui il Partito democratico avrebbe spinto per cacciare il Partito socialista albanese da quello europeo, dal PSE. Ipotesi poi smentita dallo stesse responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, che ha detto: “Non c’è richiesta formale di espulsione, ma questione di compatibilità con i principi del Pse”. La precisazione è arrivata dal congresso del Pse in corso a Malaga tra oggi e domani. Ieri Repubblica aveva riportato la notizia secondo cui Provenzano, proprio in sede del vertice dei socialisti, avrebbe chiesto l’espulsione del partito albanese; ma il deputato dem ha poi puntualizzato che non sarebbe stata avanzata alcuna richiesta formale. Il punto politico però c’é: la compatibilità dell’accordo sottoscritto dall’Albania con il governo di Giorgia Meloni con i principi e i valori del Pse.

