ARZANO. Licenze edilizie, Piano urbanistico e PNRR: blitz della Dia in Comune

Licenze edilizie, Piano urbanistico e PNRR: blitz della Direzione Investigativa Antimafia in Comune. Acquisiti decine di atti. E’ trapelata in queste ore la notizia del blitz dell’Antimafia nell’ufficio urbanistica e lavori pubblici del Comune di Arzano, dove opera il dirigente Gianfranco Marino, attualmente sotto processo per abuso d’ufficio e riconfermato pochi giorni fa alla guida del Settore dalla sindaca Cinzia Aruta. Secondo radio palazzo, sarebbero stati acquisiti diversi documenti “scottanti”. A darne notizia il giornalista Mimmo Rubio dal social Arzano News. Precedentemente alla “visita” della DIA di qualche giorno fa, negli uffici comunali anche i reparti speciali della Guardia di Finanza anche loro avrebbero acquisito decine di atti.

Vincenzo Angrisani













