Ore decisive per la sorte di Indy: il disperato appello del papà

Ore decisive per la sorte della piccola Indi Gregory. Il verdetto dell’Alta Corte inglese per il distacco delle macchine che tengono in vita la bimba di 8 mesi affetta da una grave malattia mitocondriale ieri è stato sospeso dopo la richiesta urgente presentata dal console italiano di Manchester, Matteo Corradini sulla spinta della concessione della cittadinanza italiana alla piccola. La nuova udienza per il trasferimento della bimba al Bambino Gesù che si è detto favorevole a ospitarla è stata sospesa dopo l’intervento dell’avvocato della famiglia e riprenderà alle 15 ora italiana, fa sapere Jacopo Coghe di Pro vita e famiglia.













