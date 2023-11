Caivano, in municipio arrivano tre sovraordinati nominati dal prefetto

59 Visite

A Caivano sbarcano tre Sovraordinati. Si tratta di due funzionari amministrativi in forza alla Prefettura di Napoli e un avvocato dello Stato. Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba su richiesta della commissione straordinaria, ha nominato il dottor Mariano Valente, Avvocato dello Stato in servizio presso l’Avvocatura Generale dello Stato, il dottor Beniamino Cacciapuoti e il dottor Claudio Salvia, entrambi funzionari amministrativi in servizio presso la Prefettura Napoli con il compito di coadiuvare la triade commissariale e di controllare il lavoro dei dirigenti di tutti i settori, oltre a fornire supporto alla commissione straordinaria formata da Filippo Dispenza, prefetto a riposo, Simonetta Calcaterra, viceprefetto, e Maurizio Alicandro, dirigente di seconda fascia a riposo. I tre Sovraordinati che saranno da ausilio alla terna commissariale nel lavoro da effettuare a Caivano, avranno una durata di sei mesi, molto probabilmente prorogabili fino alla permanenza dei commissari al Comune di Caivano la cui durata è fissata in diciotto mesi. La scelta del prefetto Palomba di inviare tre eccellenti “super funzionari”, va a completare in modo positivo la decisione già assunta dal Governo Meloni nella formazione della triade commissariale.

Angelo Covino













