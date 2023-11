Campi Flegrei, Più Europa Quarto: si faccia chiarezza sull’allerta arancione!

Negli scorsi giorni il Ministro Musumeci ha affermato che “Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione”.

Una dichiarazione arrivata a ciel sereno, lasciando spiazzati non solo i cittadini ma anche i Sindaci stessi, e che potrebbe, se decontestualizzata, aumentare la preoccupazione della popolazione.

“Scivoloni del genere non sono ammissibili, e una comunicazione così scoordinata tra Comuni e Governo rischia solo di ledere una già fragile fiducia verso le comunicazioni istituzionali. Considerato che al momento non ci sono evidenze scientifiche che supportano il passaggio all’allerta arancione, ci si pone ad un bivio: o il Ministro è a conoscenza di dati che i Sindaci non sanno, o peggio parla senza cognizione di causa” dichiara De Fenza, segretario di Più Europa Quarto

Anche il Segretario Nazionale di Più Europa Riccardo Magi è intervenuto sulla vicenda: “Va fatta chiarezza quanto prima in merito all’articolo 4 del Decreto Legge che parla di “Pianificazione speditiva di emergenza in caso di recrudescenza del fenomeno”: il governo spieghi se sta pensando a sgomberi ed evacuazioni su larga scala anche in assenza di un concreto rischio di eruzione. Sorgono dubbi e preoccupazioni sulle condizioni per adottare il piano, le destinazioni dei cittadini, la durata e le finalità degli eventuali allontanamenti. Servono più risposte da parte della maggioranza su come si intende procedere.”