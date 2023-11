Morta dopo aver mangiato una pizza: indagati per omicidio i titolari del ristorante e un medico

223 Visite

Sono tre gli indagati con l’accusa di omicidio colposo per il caso di Gerardina Corsano, la 46enne morta dopo aver mangiato una pizza in un ristorante della provincia di Avellino con il marito 52enne Angelo Meninno, anche lui ricoverato in gravi condizioni all’ospedale. Si tratta dei due titolari del locale e di un medico in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Secondo quanto ricostruito finora, infatti, la coppia si era presentata in quell’ospedale due volte lamentando forti dolori allo stomaco. Entrambe le volte sono poi stati rimandati a casa. Finché la situazione non è precipitata. Martedì si sono ripresentati in Pronto soccorso, con la signora Corsano in preda a spasmi, sudori freddi e dolori molto forti. Poche ore dopo, la donna è deceduta. Angelo Meninno, invece, sta continuando il ricovero all’ospedale Cotugno di Napoli e le sue condizioni appaiono stazionarie.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews