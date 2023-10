Qualiano, rissa tra alcuni residenti e operai della ditta che installa i parcometri

179 Visite

Una rissa è scoppiata nel pomeriggio di oggi nel comune di Qualiano, nella zona di Santa Maria a Cubito. A venire alle mani alcuni residenti di un condominio e gli operai di una ditta che, per conto del Comune, era intenta ad installare i nuovi parcometri sul territorio cittadino. La rissa sarebbe divampata dopo le richieste di alcuni residenti, che volevano saperne di più sul tipo di intervento che gli operai stavano ponendo in essere. Qualcuno si sarebbe risentito per le risposte, ritenute poco “garbate”, e sarebbe passato dalle parole ai fatti. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e gli operatori del 118.













