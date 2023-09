Chiaiano, i lavori a Santa Maria a Cubito. Ma così si lascia un cantiere? Qualcuno intervenga

Gentile direttore, spero che attraverso il suo giornale arrivi a chi di dovere questa segnalazione. Sulla Santa Maria a Cubito, quartiere Chiaiano, in direzione MARANO, a pochi metri dalla pompa di benzina il manto stradale probabilmente – dopo qualche intervento nel sottosuolo – non è stato ripristinato a regola d’arte, come previsto dalla normativa e della messa in sicurezza – la definiamo così – non resta nulla se non dei ferri sull’asfalto. Se alla giuda di molti automobilisti e motociclisti alquanto “disinvolta” spesso causa di incidenti anche mortali come quelli accaduti di recente aggiungiamo anche con cause da parte delle amministrazioni comunali non potrà che peggiorare la situazione. Spero che qualcuno intervenga prima che ci scappi il morto, i feriti già ci sono.