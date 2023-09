Campania, Nappi (Lega): uffici regionali senza internet e clima di omertà per negare evidenza 

92 Visite

“Da lunedì scorso la rete internet che serve gli uffici della Regione è fuori uso a causa di un non meglio identificato guasto. Quel che è peggio, però, è che quando abbiamo chiesto spiegazioni in merito, ci è stato risposto, in un clima di totale omertà, che tutto funzionava al meglio. Cosa per niente vera, tenendo conto delle segnalazioni e delle lamentele che continuano ad arrivare dagli uffici regionali, dove, per giunta a fronte di imminenti scadenze, è praticamente impossibile lavorare”. Lo denuncia Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews